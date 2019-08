Dupla vai a júri por matar criança asfixiada

Vão a júri popular hoje, no Fórum Estadual de Cascavel, Claudiane Aparecida Rodrigues de Moura e Emily Batalha. As duas são acusadas de matar asfixiada a filha recém-nascida de Claudine.

O crime aconteceu no dia 20 de janeiro de 2013, na Rua Pombo Correio, Bairro Floresta, em Cascavel. A acusação é de homicídio qualificado, com as qualificadoras de motivo torpe, já que as acusadas se livraram de uma criança concebida de forma indesejada, e pela causa da morte, por asfixia.

Nos autos do processo consta que Claudiane não realizou pré-natal durante a gestação e deu à luz a filha sozinha e sem qualquer ajuda médica na casa em que morava. Logo depois no nascimento, ela teria envolvido a menina, ainda com a placenta, em uma toalha e a colocado em um saco de lixo, iniciando a asfixia do bebê.

Emily aparece no processo como colaboradora da morte da criança, já que teria mantido a criança dentro do saco enquanto ainda estava viva, colocado em uma mochila e levado ao Bairro Novo Milênio, onde a descartou em um terreno baldio.

A criança foi encontrada por populares horas depois, já sem vida.

O júri ocorre excepcionalmente nesta sexta-feira, pois estava agendado para o último dia 20 e não aconteceu. O motivo da mudança não foi divulgado.

A dupla responde ao processo em liberdade.

Reportagem: Cláudia Neis