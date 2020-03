Duas pessoas morrem em colisão entre três caminhões e um carro na BR-277 em Teixeira Soares

Duas pessoas morreram em um grave acidente entre três caminhões e um carro de passeio na BR-277 em Teixeira Soares, nos Campos Gerais do Paraná, na madrugada desta terça-feira (31).

Segundo informações da PRF (Polícia Rodoviária Federal), o acidente teria acontecido por volta da 1h50 quando uma carreta Scania com placas de Matelândia carregada de frango tombou na BR-277 e espalhou a carga pela pista.

O caminhoneiro sofreu ferimentos graves e foi encaminhado para a Santa Casa de Irati. Em seguida, outros três veículos não conseguiram frear a tempo e se envolveram no acidente.

Um caminhão, Mercedes Benz 2533, com placas de Campina Grande do Sul, bateu contra a carreta. O condutor, de 52 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Uma Ford/Ranger, com placas de Porto União, perdeu o controle da direção e o motorista, de 56 anos, também não resistiu aos ferimentos.

O terceiro veículo envolvido foi uma Mercedes Benz 1634, com placas de Quatiguá. Por sorte, o motorista, de 38 anos, saiu ileso da colisão.

Desde a madrugada, a BR-277 está interditada para que trabalhadores façam a limpeza da pista. Até às 09h30 a liberação não havia ocorrido.