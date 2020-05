Duas pessoas morrem e uma fica ferida em colisão na BR 369

Duas pessoas morreram e uma ficou gravemente ferida em um acidente grave envolvendo uma bicicleta e um carro, registrado na manhã deste domingo (17) entre Corbélia e o pedágio na BR 369.

O ciclista de 28 anos e a passageira do carro de 75 anos morreram no local. O motorista do veículo, de 75 anos teve ferimentos graves e foi encaminhado ao HU (Hospital Universitário) de Cascavel, pelo Serviço Aeromédico do Programa Parana Urgência , operacionalizado pelo Consamu.

Esta foi a terceira missão aeromédica do dia . Outros dois pacientes com infarto agudo do miocárdio já tinham sido regulados e transportados ao Hospital do Coração procedentes de Marechal Cândido Rondon e Cafelândia.

O Serviço Aeromédico do Programa Parana Urgência , operacionalizado pelo Consamu, atua nas linhas de cuidado a insuficiência coronariana e politraumatizados , situações em que o tempo de atendimento e transporte ao centro de referência é de suma importância para reduzir morbi-mortalidade.

Fotos: Consamu