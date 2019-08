Duas pessoas ficam feridas em acidente no Coqueiral em Cascavel

Dois homens ficaram feridos no começo da tarde dessa terça-feira (27), durante um acidente envolvendo três carros no cruzamento das ruas Valdemar Bonn e Paraná no bairro Coqueiral em Cascavel.

O acidente envolveu três veículos: um Corolla, uma caminhonete D-20 e um Fiat Siena.

Segundo informações no local, a colisão ocorreu entre o veículo Corolla e a caminhonete D-20 que em seguida bateram no Fiat Siena. Várias latas de recicláveis ficaram espalhadas pelo chão, elas estavam sendo transportadas na caminhonete D-20.

Socorristas do Corpo de Bombeiros foram acionados para atender as duas vítimas. Um dos homens foi identificado como Valmir Pastorelo de 62 anos e sofreu ferimentos moderados. Ele tinha suspeita de fratura no punho e nas costas.

O outro homem ferido, foi identificado como Valdecir Pastorelo, de 59 anos também sofreu vários ferimentos pelo corpo. Os dois foram encaminhados para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da Avenida Tancredo Neves.