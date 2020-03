Duas operações levam ao cumprimento de mandado em Umuarama

A Polícia Federal deflagrou, simultaneamente nessa quinta-feira (5), duas operações na região de Naviraí, com o objetivo de capturar criminosos e repreender o contrabando de cigarros na região Sul do Mato Grosso do Sul. A intenção também foi desarticular uma rede de Agentes Públicos envolvidos direta e indiretamente aos crimes. Um dos mandados judiciais trouxe os agentes até Umuarama.

As ações tiveram apoio da PRF (Polícia Rodoviária Federal) e fazem parte de outras ações desenvolvidas em 2019 e 2020, entre elas as Operações Trunk e Teçá. Os agentes envolvidos nas ações utilizaram provas obtidas nessas outras operações policiais de repressão ao contrabando.

Foram cumpridos 18 mandados de busca e apreensão e 10 mandados de prisão. As duas operações contaram com a participação de aproximadamente 80 policiais federais e 30 policiais rodoviários federais.

Batizadas de Managers (gerentes, em inglês) e 100% (em alusão à forma como os criminosos de comunicavam quando o cigarro passava pelo posto de fiscalização), as operações foram desencadeadas com o objetivo de dar cumprimento aos mandados judiciais nos municípios de Naviraí, Jutí, Eldorado, Mundo Novo, Japorã, Rio Brilhante, Nova Alvorada do Sul, Dourados, Campo Grande (todos no Estado do Mato Grosso do Sul) e ainda em Umuarama.

Como funcionava o esquema

Segundo as investigações, a organizações criminosas movimentavam centenas de carretas de cigarros contrabandeados para diversos Estados. A quadrilha tinha ajuda de servidores públicos para facilitar o tráfego dos veículos.

A organização criminosa tinha gerentes, batedores e olheiros que mantinham contato com os “garantidores”. Estes últimos eram os agentes públicos que permitiam que a carga fosse transportada livremente. Em certos casos, os agentes públicos dificultavam inclusive a atuação dos policiais.