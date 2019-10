Duas mulheres são presas com R$ 30 mil em medicamentos

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), apreendeu, na tarde desta terça-feira (8), 100 frascos de medicamentos proibidos, importados ilegalmente para o país e avaliados em cerca de R$ 30 mil reais.

Por volta das 15h30, agentes da PRF abordaram um ônibus intermunicipal em Santa Terezinha de Itaipu (PR), na BR-277. Durante a vistoria, os agentes abordaram duas mulheres, uma de 23 e outra de 28 anos, cada uma com uma mochila.

Dentro das duas mochilas estavam 100 frascos de medicamentos importados irregularmente, avaliados em cerca de R$ 30 mil. Dez deles têm a sua comercialização proibida no Brasil e são comercializados clandestinamente em academias e por meio da internet.

Diante dos fatos, os medicamentos foram apreendidos e as duas mulheres foram conduzidas para a Polícia Federal em Foz do Iguaçu para o registro do crime de importação de produto destinado a fins terapêuticos, que tem uma pena de prisão que varia de 10 a 15 anos e é considerado crime hediondo.