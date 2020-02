Duas mulheres são presas com drogas e armas em dois ônibus de linha em Céu Azul

A Receita Federal prendeu duas passageiras de dois ônibus de linhas distintos na tarde desta sexta-feira (28) no posto da PRF (Polícia Rodoviária Federal) de Céu Azul. Uma das mulheres carregava uma mala com armas e carregadores e outra levava uma mala recheada de maconha. A operação teve apoio do BPFron (Batalhão de Polícia de Fronteira).

No ônibus que fazia a linha Foz do Iguaçu (PR) – Cruz Alta (RS) foi encontrada uma mala contendo três pistolas Glock 9mm com oito carregadores (dois prolongados).

Em outro ônibus que fazia a linha Foz do Iguaçu (PR) – Rio de Janeiro (RJ) foram encontrados 16kg de substância análoga à maconha na mala de uma passageira de 49 anos.

As mulheres foram encaminhadas para a Delegacia da Polícia Civil de Matelândia.