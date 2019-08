Duas crianças ficam feridas em acidente no Coqueiral em Cascavel

Duas crianças ficaram feridas na tarde dessa terça-feira (27) num acidente entre dois veículos na esquina entre as Ruas Valdemar Bonn e Rua Das Palmeiras no Coqueiral em Cascavel.

Socorristas do Siate foram acionados para atender as duas vítimas: uma criança de oito anos e outra de 12 anos. A criança de oito anos teve contusões leves. Já a outra criança de 14 anos sofreu uma contusão no crânio e ferimentos moderados.

Segundo informações no local do acidente o veículo Corolla com placas de São Paulo seguia pela Rua Valdemar Bonn e furou a preferencial (Rua das Palmeiras), atingindo o veículo Peugeot 206, onde estavam as duas crianças.

O motorista do Corolla fugiu do local.