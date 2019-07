Doze réus envolvidos com tráfico de drogas são condenados em Medianeira

O Juízo da Vara Criminal de Medianeira, no Oeste paranaense, condenou 12 réus denunciados pelo Ministério Público do Paraná, por meio da Promotoria de Justiça da comarca, por tráfico de drogas, associação para o tráfico e receptação.

As investigações policiais apuraram a existência de uma associação voltada ao narcotráfico sediada em Medianeira, dotada de estrutura sólida, forte esquema de logística e composta por várias pessoas com funções definidas, como transportador, comprador e vendedor da droga, batedores, olheiros e mula.

A associação criminosa movimentou grande quantidade de entorpecentes entre abril e setembro de 2014. Houve apreensão de mais 6,3 toneladas de maconha em poder dos criminosos, que distribuíam drogas não apenas em cidades paranaenses, como também em outros estados, especialmente São Paulo, Rio de Janeiro e Santa Catarina.

As penas atríbuídas aos réus variam de 6 anos e 8 meses a 33 anos, 10 meses e 25 dias de prisão, além do pagamento de multa (valores que vão de 666 a 4.139 dias-multa, equivalentes a 1/30 do valor do salário mínimo vigente na época dos crimes, com atualização). Embora tenham ficado presos preventivamente ao longo da maior parte do processo, os réus atualmente estão soltos e poderão recorrer em liberdade.