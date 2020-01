Dólar tem queda e Bolsa neutraliza perdas após discurso ameno de Trump

São Paulo – O dólar fechou em queda pela primeira vez no ano, após quatro dias seguidos de valorização. A moeda subiu pela manhã, chegando a R$ 4,07, mas, após as declarações amenas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre o conflito com o Irã, o dólar passou a cair e fechou em queda de 0,31%, a R$ 4,0518.

Desde que o Irã atacou duas bases americanas no Iraque na noite de terça (7) havia grande expectativa pela resposta americana, o que levou o dólar a se fortalecer no mercado internacional desde os primeiros negócios do dia e à elevação do preço do petróleo no ainda início da madrugada.

Trump usou as redes sociais para dizer que “estava tudo bem”, mas havia grande expectativa sobre seu discurso, que começou pouco depois das 13h. A Casa Branca colocou novas sanções contra o Irã, mas o presidente disse que os EUA querem paz.

Em dia de recuperação em Nova York, o Ibovespa chegou a neutralizar perdas no início da tarde, sem conseguir chegar a sinal positivo no fechamento dessa quarta, estendendo assim a realização de lucros pela quarta sessão. O principal índice da B3 encerrou em baixa de 0,36%, a 116.247,03 pontos, tendo cedido da marca de 116 mil na mínima do dia, aos 115.693,02 pontos. Na máxima, o Ibovespa foi aos 117.334,82 pontos.

Na semana, o índice perde 1,24%, mas acumula ganho de 0,52% neste início de mês, concentrado na primeira sessão do ano, dia 2, quando o Ibovespa fechou pela primeira vez acima dos 118 mil pontos.