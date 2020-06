Dólar fecha abaixo de R$ 5 pela 1ª vez desde março; Bolsa perde fôlego

São Paulo – O dólar manteve o ritmo de queda adotado durante toda a semana e fechou a sexta-feira (5) abaixo de R$ 5, frente ao otimismo com a reabertura econômica e também a melhora do cenário nos Estados Unidos. A moeda norte-americana terminou o dia cotada a R$ 4,9909, queda de 2,73%, algo que não acontecia desde 26 de março. Na mínima do dia, o dólar era cotado a R$ 4,9348. A Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, também teve resultados positivos e fechou com ganho de 0,86% aos 94.637,06 pontos, apesar de bater nos 97 mil pontos, mas perder o fôlego no fim do pregão.

A atenção internacional se voltou para os Estados Unidos, que impressionaram com a criação de 2,5 milhões de vagas apenas em maio, o que ajudou a diminuir a taxa de desemprego do país americano para 13,3%. Com uma previsão de fechamento de 8 milhões de vagas, o dado aponta que talvez o pior da crise do coronavírus já tenha passado nos EUA.

No Brasil, que iniciou a reabertura mesmo com o avanço da covid-19, as notícias são de incentivo. O Ministério da Economia deve manter por mais dois meses o pagamento do auxílio emergencial, a princípio, em duas parcelas de R$ 300. Já o BC (Banco Central) reafirmou seu compromisso em criar novas medidas para conseguir levar o crédito a pequenas e médias empresas.

A Bolsa acumula agora ganho de 8,28% na semana, a maior para cinco dias depois de 9 de abril. No ano, a ela cede 18,17%.

Nova vacina

Segundo bastidores, o ministro da Saúde interino, general Pazuello, está negociando com uma empresa a possibilidade de trazer doses de uma vacina contra o coronavírus ao Brasil. De acordo com a farmacêutica, o País é prioridade porque a América Latina se tornou o novo centro da doença.