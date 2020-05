Dólar fecha a R$ 5,70, em novo recorde

São Paulo – A Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, não conseguiu manter os ganhos modestos do pregão anterior e encerrou a quarta-feira (6) com queda de 0,51%, aos 79.063,68 pontos. Já o dólar subiu 1,97% e fechou cotado a inéditos R$ 5,70. No ano, a moeda acumula alta de quase 40%.

O Ibovespa, principal índice do mercado de ações brasileiro, começou o dia com queda de 0,12%, aos 80.160 pontos.

Além das idas e vindas do governo federal e também do cenário exterior, o que pressionou o mercado brasileiro era a expectativa do corte da taxa Selic, a taxa básica de juros da economia, pelo Copom (Comitê de Política Monetária) do Banco Central.

Contudo, o dia já começou com as notícias de rebaixamento da perspectiva do rating brasileiro pela Fitch para “negativa”.