Dois vigilantes ficam feridos em acidente com carro-forte em Terra Roxa

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) atendeu na manhã desta terça-feira (5) um acidente envolvendo um carro-forte na BR-272 em Terra Roxa, região oeste do Paraná.

Dois vigilantes foram socorridos com lesões graves e encaminhados pelo Samu à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Guaíra (PR). Outros dois saíram ilesos.

O acidente ocorreu por volta das 11h, no quilômetro 549 da rodovia. De acordo com os ocupantes do carro-forte, o veículo seguia no sentido Guaíra quando foi ultrapassado por um caminhão. Durante essa manobra de ultrapassagem, o caminhoneiro teria fechado o carro-forte, que saiu da pista e capotou.

Equipes da PRF e da Polícia Militar permaneceram no local até o transbordo do dinheiro para outro carro-forte. O veículo acidentado já foi removido do local.

O caminhão, que ainda não foi identificado, seria um Mercedes-Benz 1113 de cor vermelha e carroceria de madeira. Quem eventualmente tiver informações sobre o paradeiro do veículo pode acionar a PRF pelo telefone de emergência 191.