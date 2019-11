Dois veículos são apreendidos na Ponte Internacional da Amizade

Nesta terça-feira (12), equipes da Receita Federal, BPFron e Força Nacional apreenderam dois veículos na Ponte Internacional da Amizade, ambos tentavam entrar no Brasil.

A primeira abordagem ocorreu às 12h, quando as equipes encontraram 40 celulares e 20 roteadores escondidos em um fundo falso no bagageiro de uma van paraguaia. Em seguida, por volta das 14h, um veículo de Foz do Iguaçu foi abordado e, após verificação minuciosa, os agentes encontraram 20 pneus contrabandeados, sendo 8 rodando, um dentro do outro, e 12 dentro do veículo.

As mercadorias e os veículos foram apreendidos. Ninguém foi preso, porém serão enviadas Representações Fiscais para fins penais ao Ministério Público para apuração dos ilícitos. Estima-se que as mercadorias cheguem a R$ 45 mil.

A Receita Federal disponibiliza um telefone de contato para denúncias, de forma anônima, por meio do número (45) 9 9152-2036.

As ações fazem parte da Operação Hórus que é realizada de forma integrada pela Receita Federal, Polícia Federal (PF), Batalhão de Polícia de Fronteira da Polícia Militar do Paraná (BPFRON), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Centro de Operações Policiais Especiais (Cope) e Tático Integrado de Grupos de Repressão Especial (Tigre) da Polícia Civil do Paraná, Força Nacional de Segurança Pública e Exército Brasileiro.

A Operação Hórus faz parte do Programa VIGIA, coordenado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública com o objetivo de coibir os crimes transfronteiriços. Estima-se que a cadeia criminal do contrabando de cigarros envolva mais de 20 crimes, como corrupção, tráfico de drogas e de armas, roubo de veículos e de cargas, além de crimes violentos como homicídios e latrocínio.

A iniciativa está inserida no âmbito do Programa de Proteção Integrada de Fronteiras (PPIF), instituído pelo Decreto nº 8.903/2016, tem como diretrizes a atuação integrada e coordenada dos órgãos de segurança e de fiscalização atuantes nas fronteiras, e como foco, o fortalecimento da prevenção, do controle, da fiscalização e da repressão aos delitos transfronteiriços, como contrabando, descaminho, tráfico de drogas, armas e medicamentos, entre outros.