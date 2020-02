Dois são presos e armas são apreendidas em operação no Sudoeste

A Polícia Federal em conjunto com a Força Nacional deu cumprimento a três mandados de busca e apreensão expedidos pela Vara Criminal de Santo Antônio do Sudoeste/PR em uma operação destinada a apurar denúncias a respeito da existência de armas de fogo ilegais no município na manhã desta sexta-feira (28).

Na operação duas pessoas foram presas em flagrante pela posse de arma de fogo sem o devido registro legal e apreendidos um revólver calibre .38, uma pistola calibre .380 e 11 munições.

Um dos presos tinha um mandado de prisão preventiva por lesão corporal grave e também responde pelos crimes de porte ilegal de armas e homicídio.

Os presos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Santo Antônio do Sudoeste, onde foram autuados em flagrante. Um dos conduzidos foi liberado após pagar fiança e o outro permanece preso em razão do mandado de prisão.