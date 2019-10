Dois presos fogem da cadeia de Catanduvas

Dois homens fugiram durante uma confusão na carceragem da Delegacia da Polícia Civil de Catanduvas na noite dessa segunda-feira (7).

Segundo Luís Rogério Ramos Sodre, delegado que responde pela DP de Catanduvas, a situação começou com uma luta corporal entre um preso e o plantonista. O investigador conseguiu pedir ajuda da Polícia Militar que fica num prédio ao lado da Delegacia. O preso e o investigador tiveram ferimentos leves.

No momento da briga, dois outros homens que estavam presos conseguiram fugir.

O investigador que cuidava da carceragem é o mesmo que foi condenado por facilitar uma fuga em Foz do Iguaçu.

Ainda segundo o Delegado, o local está superlotado. No espaço onde deveriam estar oito presos, no momento da confusão tinham 30. Quatro homens foram retirados do local após a confusão.

A Polícia Civil divulgou a foto dos fugitivos que estavam na confusão na Delegacia. Informações sobre o paradeiro dos fugitivos podem ser repassadas pelo telefone 190.