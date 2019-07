Dois jovens são baleados no mesmo horário em Cascavel 

Duas situações de ferimentos por arma de fogo foram registradas no fim da tarde de ontem em Cascavel. O caso mais grave aconteceu na Rua Txikaos com a Rua Apinajés, no Bairro Santa Cruz. Cristiano Dargão de Almeida, 25 anos, foi atingido por pelo menos cinco tiros e levado em estado grave ao HU (Hospital Universitário).

A outra situação aconteceu na rodovia PRC-467, no Bairro Canadá. Rafael Renan Rodrigues, 28 anos, foi alvejado na perna. A Polícia Militar informou que três rapazes teriam praticado um roubo na região de Espigão Azul e fugido para Cascavel. Quando a PM abordou o grupo, Rafael teria descido do veículo apontando a arma aos policiais e foi alvejado na perna. Ele foi encaminhado à UPA Tancredo. Os outros dois suspeitos foram detidos e um revólver calibre 38 apreendido.