Uma caminhonete com placas de Toledo caiu no Rio São José, em Cascavel na noite de segunda-feira (10). Dois homens que estavam no veículo morreram na hora.

Testemunha disse que a caminhonete seguia em baixa velocidade e que mudou repentinamente de direção.

A suspeita é de que o condutor tenha sofrido um mal súbito.