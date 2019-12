Dois homens ficam feridos após briga na Rua Jorge Lacerda em Cascavel

Socorristas do Siate e a Polícia Militar foram acionados para atender uma briga com dois homens esfaqueados na Rua Jorge Lacerda no bairro Claudete em Cascavel na manhã desta sexta-feira (13).

Segundo informação de populares, dois homens estariam brigando na Rua, quando um deles foi esfaqueado nas costas e correu para um estabelecimento comercial pedir ajuda. Um segundo homem também teria sofrido um ferimento na mão ao tentar separar a briga.

O jovem que foi atendido pelo Siate foi identificado como Eric Rodrigues de 20 anos. Ele teve um corte profundo nas costas e foi encaminhado para o HUOP (Hospital Universitário do Oeste do Paraná) onde deve passar por cirurgia.

A segunda vítima foi atendida no Posto de Saúde que fica na Avenida Toledo, uma quadra de distância da primeira vítima.

Matéria atualizada às 10h39.