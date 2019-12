Dois carregamentos de óculos e armações são apreendidos na Operação Hórus 

Foz do Iguaçu/PR – Na terça-feira (10) e quarta-feira (11), uma equipe de policiais federais e da Força Nacional, durante patrulhamento e diligências nas vias de acesso ao Rio Paraná, em duas ações distintas efetuaram a prisão de quatro pessoas ligadas ao contrabando na região urbana de Foz do Iguaçu.

A primeira situação aconteceu por volta de 22h da última terça-feira, quando foi abordado um veículo Van, de placas AXF 112, carregado com volumes de óculos e armações. Em seguida, foi encontrada em uma residência no final da rua Tiradentes uma arma de fogo sem registro. As três pessoas envolvidas na ação foram presas e conduzidas a Delegacia de Polícia Federal junto com o veículo e a carga apreendida, para as providências cabíveis.

A segunda situação, foi nesta quarta-feira (11), por volta de 8h30, quando em patrulhamento e diligências no local denominado Porto do Ivo, na Av. Beira Rio, os policiais constataram em uma residência o depósito de vários volumes contendo óculos e armações.

Uma pessoa foi presa e conduzida junto com a carga apreendida para a Delegacia de Polícia Federal em Foz do Iguaçu.