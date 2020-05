Dois acidentes envolvendo sete veículos deixam 13 vítimas na PR-317

Dois graves acidentes com sete veículos deixaram 13 pessoas feridas na madrugada desta quarta-feira (13), na PR-317 em Maringá. As informações são do

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu foram mobilizadas por volta da 1h para atender a uma vítima do primeiro acidente. A colisão entre duas carretas deixou uma pessoa presa às ferragens.

Uma carreta com placa do Paraguai, carregada com arroz, colidiu contra um bitrem descarregado. O motorista da carreta, um homem de 31 anos, ficou preso às ferragens e, conforme os bombeiros, estava em estado grave. O condutor do outro caminhão recusou atendimento.

Enquanto os bombeiros atendiam a ocorrência, a PRE (Polícia Rodoviária Estadual) informou que a aproximadamente 200 metros dali havia acontecido outro acidente. Segundo os bombeiros, as equipes encontraram um “cenário catastrófico”.

No local, uma carreta carregada de pisos com cabine totalmente destruída e tombada, um automóvel fora de pista atingido na traseira e colidido frontalmente contra uma árvore, uma caminhonete prensada entre dois caminhões.

Apesar da deformidade dos veículos, não havia presos às ferragens, mas um total onze vítimas, das quais 3 receberam atendimento, e outras 8 optaram por assinar termo de recusa. Estes três atendidos eram os ocupantes da caminhonete, homens com 18, 25 e 43 anos.

Em razão da evolução do cenário inicial, mais recursos foram mobilizados: um caminhão de resgate do Corpo de Bombeiros; mais três ambulâncias, sendo duas do Samu e uma do Corpo de Bombeiros, e o veículo de intervenção rápida – VIR Samu. Em paralelo, o oficial supervisor foi acionada para gerir os recursos que permaneceram em Maringá em caso de novas ocorrências.

Além dos serviços de salvamento veicular e atendimento pré-hospitalar, foi realizada limpeza de pista em virtude de parte da carga de arroz estar espalhada misturada com óleo diesel que vazou de um dos tanques.

Informações: GMC Online/ Maringá News/ NPR Online.