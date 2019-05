Documentos falsos: MP denuncia cinco pessoas por fraude

Toledo – A 2ª Vara Criminal de Toledo recebeu a denúncia apresentada pela 6ª Promotoria de Justiça contra cinco pessoas investigadas por associação criminosa, uso de documento falso e falsidade ideológica. Um dos denunciados é empresário em Toledo e outro era servidor público responsável pelo posto de identificação do Município de Rancho Alegre do Oeste.

De acordo com a denúncia que utilizou como base a investigação realizada pela Polícia Civil – por meio da Divisão de Combate à Corrupção de Cascavel -, os réus utilizavam documentos falsificados para criar empresas de fachada para cometer crimes de estelionato.

Os crimes são investigados pela Polícia Civil e diversos suspeitos já foram presos nas quatro fases da Operação Vucetich.

O funcionário responsável pelo posto de identificação de Rancho Alegre do Oeste, onde os documentos falsos eram confeccionados, já foi denunciado pelos crimes também em Goioerê, comarca responsável pelo município em que reside.

O Ministério Público do Paraná solicitou a instauração de inquérito policial complementar, pois, além dos crimes já investigados, existem fraudes na emissão e no pagamento por meio de cheque sem fundos.

Na denúncia, o juiz de Direito Substituto Sérgio Laurindo Filho solicita às juntas comerciais das cidades de Cascavel, Toledo, Londrina, Assis Chateaubriand e ainda Barueri e Paraguaçu Paulista, no Estado de São Paulo, cópias dos contratos sociais de todas as empresas abertas em nome dos denunciados.

A manutenção da prisão preventiva de três empresários acusados de participar do esquema também foi solicitada.