DH pede ajuda para elucidar execução

A Delegacia de Homicídios de Cascavel informa que já tem uma linha de investigação sobre a execução de Bruno de Oliveira, 23 anos, atingido por pelo menos cinco tiros no início da tarde de segunda-feira (10) na Rua Monsenhor Guilherme, Jardim Colmeia. “Acreditamos se tratar de uma execução… foram pelo menos 16 disparos na direção de Bruno. O que se sabe até o momento é que há apenas um suspeito do crime e que portava uma pistola calibre 380. A possível motivação não pode ser revelada para não comprometer a investigação. A população pode ajudar por meio de denúncia anônima com qualquer informação”, disse a delegada Raísa Scariot.

Testemunhas já foram ouvidas e diligências são feitas pela equipe da DH.

Bruno tinha passagens por violência doméstica e familiar e porte ilegal de arma de fogo.

Informações sobre o crime podem ser repassadas de forma anônima pelos telefones 197 ou celular de plantão da DH, (45) 99909-3842.