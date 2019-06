DH confirma ligação de assassinado com Rossi

A DH (Delegacia de Homicídios) de Cascavel que investiga o assassinato de Filipe Raphael Ciqueira Chagas, 31 anos, morto a tiros na manhã de segunda-feira (24) na Rua Pio XII, confirmou que uma das linhas de investigação do caso é uma ligação entre a vítima e o empresário Sandro Rossi, alvejado com mais de 20 tiros em abril e que morreu no último dia 18, após passar quase dois meses internado no HU (Hospital Universitário).

Outra linha tem como base a vida pregressa da vítima, que já tinha passagens pelo setor policial por crimes como: roubo agravado, associação criminosa, receptação, tráfico de drogas, lesão corporal, injúria e embriaguez.

De acordo com a polícia, pelo menos 10 dos cerca de 17 tiros disparados acertaram Filipe que morreu na hora.

A delegada Chefe da 15ª SDP, afirma que apesar do número elevado de mortes violentas já registradas no mês de junho (5 mortes), o número de homicídios deste ano ainda é considerado menor do que no ano passado. Até o momento são 15 homicídios em Cascavel, no mesmo período do ano passado eram 18 mortes violentas registradas.

Reportagem: Cláudia Neis