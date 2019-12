DH busca autores de tentativa de homicídio

Veículo foi utilizado no crime- Foto: Polícia Civil

A Delegacia de Homicídios de Cascavel pede ajuda da população para localizar os autores do atentado à vida de Alisson de Oliveira Morais, 19 anos, registrada na tarde do último domingo (29) no Bairro Interlagos, em Cascavel.

A polícia possui uma linha de investigação em andamento e realiza diligências para encontrar os autores e o veículo usado no crime.

Segundo a DH, a vítima foi surpreendida pelo atirador no momento em que chegava em casa. O assassino chegou e fugiu do local em Gol de duas portas e cor branca.

O veículo possui um hack no teto e dois adesivos no porta-malas, sendo um na parte inferior direita, e outro à esquerda.

Denúncias sobre os ocupantes e o paradeiro desse veículo podem ser repassadas nos telefones 197 da Polícia Civil, e 99909-3842 do plantão da Delegacia de Homicídios de Cascavel.

O jovem foi alvejado por pelo menos dois tiros e segue internado no HU (Hospital Universitário) de Cascavel. Ele perdeu bastante sangue e passou por procedimento cirúrgico, seu estado é considerado estável.