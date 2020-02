DH busca autor de homicídio

A Delegacia de Homicídios pede ajuda da população com informações que possam levar ao autor do assassinato de Ademir Pires Lisboa, 46 anos. O corpo dele foi encontrado no fim da tarde de terça-feira (4) em uma espécie de depósito na casa onde morava, na Rua das Antas, Bairro Brazmadeira, em Cascavel.

Familiares o encontraram com a cabeça ferida e acionaram o Siate, que, ao chegar ao local, constatou a morte e informou se tratar de disparos de arma de fogo. Mas, de acordo com a delegada de Homicídios, Raísa Vargas, a morte ocorreu por ferimentos causados por martelo e o homicídio teria sido praticado ainda na segunda-feira (3). A arma do crime foi apreendida e deve passar por perícia.

Foi levado o veículo da vítima, o qual foi encontrado abandonado ainda na noite de terça-feira.

Ademir morava sozinho na residência, que tinha sistema de monitoramento.

As imagens registradas pelos equipamentos devem passar por perícia e os familiares da vítima estão sendo ouvidos pela DH.

Ainda não há pistas do autor nem sobre o que teria motivado o crime.

Informações podem ser repassadas de forma anônima pelos telefones 190 ou celular de plantão da DH (45) 99909-3842.