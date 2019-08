Depen realiza “Operação Bestellen” na Colônia Penal Agroindustrial, em Curitiba

O Depen PR (Departamento Penitenciário do Paraná) está realizando nessa segunda-feira (5) uma mega operação na CPAI (Colônia Penal Agroindustrial), em Curitiba.

A operação batizada de “Bestellen” – termo alemão, que significa ordem – tem como finalidade realizar procedimento de inspeção nas dependências da CPAI.

O trabalho está sendo executado por operadores da Polícia Militar por meio do (BOPE), SOE (Setor de Operações Especiais) do Depen, agentes da Colônia Penal Agroindustrial e de outras unidades penais do Estado.

Pretende-se ainda com esta ação realizar a busca por ilícitos como celulares, drogas, anotações e quaisquer materiais de uso não permitido pelos internos, como também implantar novos procedimentos de segurança na rotina da Unidade.