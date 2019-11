Depen promove semana da saúde aos servidores do Sistema Penitenciário

O Departamento Penitenciário do Paraná (Depen), em parceria com sindicatos, órgãos de saúde e empresas privadas, promove nos dias 11, 12 e 13 de novembro a ‘Semana da saúde aos servidores do Sistema Penitenciário’.

O evento é voltado para atividades, orientações e cuidados relacionadas a saúde psicológica e física dos servidores do cárcere.

As atividades vão ocorrer em todo o Estado. Em Cascavel a concentração será na Penitenciária Estadual de Cascavel (PEC).

Várias atividades serão ofertadas aos servidores, além de palestrar com temas importantes (Álcool e drogas, doenças sexualmente transmissíveis, tuberculose e prevenção ao suicídio e depressão).

Além disso, os servidores poderão passar por circuitos de atividades com orientações gerais, diagnósticos, exames rápidos e sorteios de brindes.

SERVIÇO:

Data: 11,12 e 13 do 11 de 2019

Horário: 13h15

Local: PEC (Penitenciária Estadual de Cascavel)