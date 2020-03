Denarc prende homem com maconha na rodoviária de Cascavel

Um homem foi preso pela Denarc (Divisão Estadual de Narcóticos) da Polícia Civil em um ônibus de linha na rodoviária de Cascavel com três quilos de maconha na tarde desta quarta-feira (4).

Os policiais do Canil da Denarc realizavam uma operação na rodoviária com intuito de combater o tráfico de drogas.

Em um ônibus que fazia a linha Foz do Iguaçu – Rio de Janeiro, um homem foi abordado com a maconha e disse que veio de Foz do Iguaçu para comprar a droga em Cascavel e que utilizaria o produto para consumo próprio e na produção de chá.

O homem foi preso e encaminhado para a Delegacia da Polícia Civil.