Demora, queixas e acidentes na BR-277

Após o registro de dois acidentes graves em um intervalo de 72 horas em trecho que passa por pintura na BR-277, no perímetro urbano de Cascavel, motoristas reclamam dos transtornos e pedem que as obras sejam realizadas à noite ou no fim de semana, quando há menos movimento.

O médico-veterinário Mauri Nunes seguia com a família para Foz do Iguaçu na tarde de ontem (31) e lamentou ficar parado por cerca de dez minutos perto do Contorno Oeste, onde uma grande fila se formou: “O sol está muito quente para ficar parado. O bebê estava dormindo, mas por conta do calor acordou, sem contar que temos um compromisso com hora marcada em Foz e não estava nos planos ficar parado. E, quando o trânsito é liberado, vira uma confusão do pessoal com pressa e aumenta o risco de acidente”.

Acidentes

A colisão entre um caminhão e uma van escolar foi registrada no fim da manhã de ontem no perímetro urbano da BR-277. O caminhoneiro disse que tentou desviar de um carro que saiu da marginal e acessou a pista, quando bateu na van que vinha no sentido contrário. Apesar do forte impacto, ninguém de feriu.

A colisão aconteceu a 100 metros do local do acidente que envolveu sete veículos e terminou com três mortes no último domingo. A batida aconteceu quando um caminhão avançou sobre os veículos que estavam parados em um bloqueio por conta das pinturas na pista.

O que diz a Ecocataratas?

Questionada sobre as reclamações, a Ecocataratas informou que as obras são executadas durante o dia para garantir maior segurança aos usuários e aos trabalhadores da obra.

A concessionária confirmou que o tempo de retenção dos veículos para a execução das obras de conservação do pavimento e pintura da sinalização é de cerca de dez minutos no sistema siga e pare. As obras só devem ser finalizadas em 30 dias.