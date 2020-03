Delegado é preso suspeito de matar esposa e enteada em Curitiba

Um crime bárbaro foi registrado na noite dessa quarta-feira (4) em uma residência no Santa Cândida em Curitiba. O Delegado Erik Busetti de 45 anos foi preso em flagrante, suspeito de matar a esposa e a enteada à tiros. As duas foram encontradas abraçadas.

O homem teria atirado contra a esposa, a escrivã Maritza Guimarães de Souza de 41 anos e contra a enteada de 16 anos após uma discussão.

Os dois estavam em processo de divórcio e as brigas eram constantes de acordo com os vizinhos. Nessa quarta-feira, o casal teria passado o dia brigando antes das mortes.

A filha do casal, uma menina de nove anos estava dormindo no momento do crime. Após os disparos, Busetti levou a menina à casa de uma vizinha e pediu para que ela ligasse para a Polícia Militar.

Erik Busetti e Maritza Guimarães de Souza eram casados há 10 anos e nenhum dos dois tinha no histórico punições disciplinares. Os dois faziam parte da Polícia Civil desde 2004.

Em entrevista ao Portal G1, a Delegada responsável pelo caso, Camila Cecconelo disse que Busetti foi autuado por duplo feminicídio.