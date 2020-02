Delegacia de Homicídios prende suspeito de ter matado a marteladas morador do Brazmadeira

Policiais civis da Delegacia de Homicídios deram cumprimento na manhã desta quinta-feira (13) aos mandados de prisão e de busca e apreensão expedidos em desfavor do suspeito de cometer o homicídio de Ademir Pires Lisboa, no bairro Brazmadeira em Cascavel, crime esse que chegou ao conhecimento policial em 04/02/2020.

As investigações iniciais apuraram que o suspeito cometeu o crime no final da tarde de 03/02/2020 (dia anterior ao conhecimento policial) se aproveitando da confiança que mantinha com a vítima. A arma do crime, um martelo, foi apreendida no local.

Câmeras internas de monitoramento, que haviam sido parcialmente destruídas pelo autor, ajudaram no trabalho investigativo podendo identificar o suspeito. Foi percebido que a vítima entrou no último cômodo da residência, sendo que logo após o suspeito entrou nesse mesmo cômodo onde realizou o crime. Poucos segundos depois, o suspeito sai desse local.

Após cometer o crime, o investigado fugiu do local com o veículo da vítima, sendo o mesmo abandonado em via pública na rua Watkins Glen, cerca de 400 metros da residência onde mora. O veículo foi encontrado na noite de 04/02/2020.

Após os levantamentos investigatórios com a apuração da autoria, a autoridade policial representou ao Poder Judiciário pela expedição de mandado de busca e apreensão domiciliar, bem como o mandado de prisão preventiva em desfavor do suspeito.

O investigado foi preso em sua residência no bairro Interlagos no momento do cumprimento de mandado de busca e apreensão, e se encontrava escondido dentro de um guarda-roupas. No local foram apreendidas roupas do investigado que se assemelham às roupas utilizadas por ele no dia do crime.

Agora o investigado passará por interrogatório na Delegacia de Homicídios e posteriormente será encaminhado para a cadeia pública do Depen (Departamento Penitenciário), onde ficará à disposição do Poder Judiciário.