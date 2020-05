Delegacia de homicídios emite nota sobre morte de menina de cinco anos

A DH (Delegacia de Homicídios) de Cascavel emitiu nesta quinta-feira (7) uma nota explicando sobre a causa da morte da pequena Ana Paula de Lima Navarro de cinco anos que faleceu na tarde de quarta-feira (6) na residência em que morava no Gralha Azul em Cascavel.

Segundo a nota, a Delegacia de Homicídios foi acionada pelo SAMU para comparecer em uma residência no bairro Gralha Azul com objetivo de verificar as circunstâncias da morte de uma criança de cinco anos.

No local, a equipe não observou qualquer sinal de violência ou maus tratos à criança. Sendo assim, o corpo foi encaminhado ao IML para exame de necropsia a fim de verificar a causa da morte.

Após exames, o médico do IML informou que a morte da criança foi ocasionada por apendicite, descartando a ocorrência de morte por agressão.

Destaca-se que a Delegacia de Homicídios investiga casos de crimes dolosos contra a vida, o qual não restou evidenciado no presente momento.

As diligências pertinentes foram adotadas e agora a Delegacia de Homicídios aguarda a remessa do exame de necropsia por parte do IML.

O caso

Segundo informações repassadas pela família, a menina passou mal na terça-feira (5) e o Samu encaminhou a menina até à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Tancredo para ser atendida. Na UPA, o médico afirmou que a menina estava com gases e receitou alguns remédios.

Na quarta-feira (6), a menina passou mal novamente em casa e o Samu foi acionado e nada puderam fazer, somente constatar o óbito.

A Secretaria de Saúde se pronunciou ainda na noite de quarta-feira, confira a nota oficial:

A Secretaria da Saúde de Cascavel após tomar conhecimento do caso de uma menina de cinco anos que morreu em casa na tarde desta quarta-feira (6) vai oficiar o Consamu, gestor da UPA Tancredo, para que faça a investigação e sindicância do caso, já que a criança passou pela Unidade de Pronto Atendimento.

O município reitera que disponibiliza profissionais de saúde, exames diagnósticos e medicamentos, cabendo a cada profissional de saúde realizar a avaliação e estabelecer a melhor conduta para atender aos pacientes.