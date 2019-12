Delegacia de Homicídios de Foz pede apoio da população para identificar suspeito

A Delegacia de Homicídios apresentou imagens na tarde desta segunda-feira (09), que mostram o suspeito de um homicídio, ocorrido no último dia 22 de novembro, o qual vitimou Jackson Ricardo, 29 anos de idade, no bairro Porto Belo em Foz do Iguaçu.

Segundo testemunhas, o suspeito do crime entrou na residência da vítima por volta das 5h40 da manhã do dia 22 de novembro de 2019, o homem encapuzado teria desferido várias facadas contra a vítima que estava dormindo.

Segundo a delegada da especializada, Araci Carmen Costa Vagas, Jackson Ricardo teria sofrido uma tentativa de homicídio poucos dias antes, em 08 de outubro, no bairro Jardim Califórnia, onde foi atacado e ferido com golpes de facão, quando teria perdido membros do corpo, consequentemente, impossibilitando sua defesa no dia do homicídio.

As imagens apresentadas são de câmeras de segurança próximas ao local do crime, onde registram o suspeito em fuga, logo após o crime. Informações sobre o paradeiro do suspeito podem ser repassadas para o número 0800-643-2977 – Delegacia de Homicídios.