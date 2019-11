Delegacia de Homicídios de Cascavel soluciona a morte e prende suspeito em flagrante

A equipe da Delegacia de Homicídios de Cascavel solucionou a morte de Wilson José de Ramos, de 57 anos, encontrado morto na manhã desta quinta-feira (21) dentro de sua própria residência. A equipe da Delegacia de Homicídios foi acionada e compareceu no local fazendo o levantamento das primeiras informações. O corpo da vítima apresentava pequenas lesões aparentes, sendo encaminhado ao Instituto Médico Legal para necropsia e apuração da causa de sua morte.

Com base nas informações coletadas no local, houve a suspeita inicial de que se tratava de um homicídio. No decorrer da investigação, apurou-se a autoria.

A equipe então passou a realizar diligências pela cidade, e no início da tarde localizou o suspeito em via pública, às margens da BR-277, no perímetro urbano de Cascavel. O suspeito, identificado pelas iniciais D. O. da M., de 22 anos que é genro da vítima, ao ser abordado pelos policiais civis, de imediato, confessou a autoria do crime, dizendo que Wilson foi morto por agressão física. Além disso, o suspeito afirmou que após a agressão, aproveitou para subtrair certa quantia em dinheiro, cartões de crédito e aparelho celular da vítima. Em revista pessoal, tais objetos foram encontrados com ele.

A equipe da Delegacia de Homicídios então realizou a sua prisão em flagrante, encaminhando o autor até a Cadeia Pública do DEPEN, onde ficará à disposição do Poder Judiciário.

O caso passa a ser tratado como homicídio qualificado, seguido de furto.