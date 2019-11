De olho no 5G, mexicano diz que quer investir R$ 30 bi no Brasil

Brasília – O mexicano Carlos Slim Domit – filho do proprietário da América Movil, o mexicano Carlos Slim Helú (quinto homem mais rico do mundo em 2019, segundo a Forbes) – apresentou ontem (20) ao presidente Jair Bolsonaro um plano de investir no Brasil o equivalente a R$ 30 bilhões nos próximos três anos.

Domit afirmou que o aporte de recursos será feito sobretudo para ampliar a infraestrutura para o desenvolvimento de serviços e soluções para armazenamento de dados e informou o interesse da companhia no desenvolvimento da tecnologia 5G no Brasil, que entrou na lista de 18 ativos para concessão à iniciativa privada ou para uma possível privatização.

O empresário afirmou que o investimento é reflexo da importância do País para o desenvolvimento da América Latina.

Questionado se ele tem preferência por alguma empresa fornecedora de tecnologia para o mercado 5G no Brasil, foi diplomático: “Trabalhamos com todos. Temos uma boa relação com todos”.

Sobre o prazo para a realização do leilão, também usou discurso semelhante. Ele declarou que o ideal é que a tecnologia seja estabelecida dentro de uma estratégia de “muito investimento, muita cobertura e desenvolvimento de muitos serviços para o desenvolvimento do País”.