Curso capacita mais de 60 agentes penitenciários para reforçar ações na regional de Cascavel

O Depen (Departamento Penitenciário do Paraná), por meio da Espen (Escola de Formação e Aperfeiçoamento Penitenciário) está realizando o 1º Curso de Formação de Operadores do GSI (Grupo de Segurança Interna), na regional de Cascavel.

A formação tem por objetivo capacitar agentes penitenciários para atuarem no ambiente prisional, fazendo o uso diferenciado da força, visando a preservação da integridade física dos internos e dos servidores.

O curso envolve 65 agentes penitenciários da PIC (Penitenciária Industrial de Cascavel), da PEC (Penitenciária Estadual de Cascavel), da regional de Cadeias Públicas de Cascavel, além de profissionais da Guarda Municipal.

As atividades foram iniciadas no dia nove de setembro e serão encerradas neste sábado (28). As aulas teóricas são ministradas na Universidade Unopar e a prática ocorre na PIC (Penitenciária Industrial de Cascavel), e em um estande de tiro, em Cascavel.

Conforme explica o coordenador do curso, Rodrigo Cardoso, a formação contempla 80 horas de atividades, as quais abordam os seguintes temas: direitos humanos; legislação internacional, federal e estadual relativa ao uso diferenciado da força; técnicas de algemamento, imobilização tática e controle de presos agressivos; noções básicas de intervenção prisional; noções básicas de atendimentos pré – hospitalar de combate; manutenção e manuseio de armamento e capacitação para o uso de tecnologia não letal.

“O Depen tem investido fortemente na capacitação de seus profissionais, visando a preservação da vida e a pacificação do ambiente penitenciário, impedindo rebeliões, motins e outros distúrbios prisionais. E esse curso proporciona instrumentos para os agentes penitenciários realizarem os procedimentos de rotina nas unidades penais, com maior segurança e eficiência”, destaca o coordenador do curso.

GSI

O GSI é realidade nas unidades prisionais de todo o Estado. O grupo atua nos perímetros internos (corredores, solários) e externos (intramuros), das penitenciárias.

Entre as atribuições das equipes estão a fiscalização do pátio de sol dos presos, algumas movimentações e as rondas intramuros, evitando possíveis tentativas de fuga e de arremessos de materiais ilícitos para o interior das unidades, garantindo também a disciplina dos custodiados.

Para o coordenador regional do Depen, em Cascavel, Thiago Correia, por meio do trabalho do GSI, o Departamento Penitenciário do Paraná tem possibilitado mais um importante instrumento para reforçar a segurança nas unidades penais do Estado. “O Depen está fazendo investimentos importantes, por meio da capacitação de agentes penitenciários e aquisição de equipamentos para garantir a segurança, disciplina e ordem nas unidades penais do Estado, com o grupo GSI”, destaca.

Capacitações

A Formação de Operadores do GSI (Grupo de Segurança Interna) tem sido oportunizada em todas as regionais do Depen. Até o momento, foram 490 profissionais capacitados para atuarem junto ao GSI, em penitenciárias de todo o Estado, pelas regionais de Curitiba, Foz do Iguaçu, Londrina, Maringá, Cruzeiro do Oeste, Francisco Beltrão e Ponta Grossa.

Segurança

A forte atuação do GSI tem evitado que uma série de materiais ilícitos entrem nas unidades penais.

A prática do arremesso de objetos – realizada por criminosos que jogam materiais de fora para dentro dos presídios – tem sido coibida de maneira ostensiva por meio de rondas intramuros e outros procedimentos de segurança realizados pelo grupo.