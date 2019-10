Crianças são usadas para esconder cigarros na Ponte Internacional da Amizade

Na manhã desta quinta-feira (24), na Aduana da Ponte Internacional da Amizade, equipes da Receita Federal e Exército Brasileiro abordaram uma van de placas Paraguaia. Durante a inspeção foram encontradas 500 unidades (maços) de cigarros contrabandeados do Paraguai.

A mercadoria estava acondicionada em sacolas pretas e dispostas sobre o assento do veículo. Em cima das caixas foram colocadas duas crianças sentadas.

Junto com os menores, havia 4 adultos que estavam levando poucas mercadorias, dentro do conceito de bagagem e de baixo valor.

As pessoas e o veículo foram liberados, porém, serão enviadas Representações Fiscais para Fins Penais ao Ministério Público para apuração dos ilícitos.

A ação aconteceu no âmbito da Operação Fronteira Integrada, ação conjunta entre a Receita Federal e Exército Brasileiro.

A Receita Federal disponibiliza um telefone de contato para denúncias, de forma anônima, por meio do número (45) 9 9152-2036.

A Operação Fronteira Integrada está inserida no âmbito do Programa de Proteção Integrada de Fronteiras (PPIF), instituído pelo Decreto nº 8.903/2016, tem como diretrizes a atuação integrada e coordenada dos órgãos de segurança e de fiscalização atuantes nas fronteiras, e como foco, o fortalecimento da prevenção, do controle, da fiscalização e da repressão aos delitos transfronteiriços, como contrabando, descaminho, tráfico de drogas, armas e medicamentos, entre outros. Participam da Operação a Receita Federal, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar do Paraná – BPFRON, Força Nacional de Segurança Pública– FNSP e Foztrans – Instituto de Transportes e Trânsito de Foz do Iguaçu.