Uma criança de sete anos foi atropelada quando saída da escola no Bairro Brasmadeira, no fim da tarde de ontem, em Cascavel. A condutora do veículo disse que o menino estava na calçada aguardando para atravessar e soltou a mão da responsável pulando na frente do carro. Populares disseram que ela estava ao celular no momento do acidente, mas ela negou. O menino sofreu ferimentos leves e foi encaminhado à UPA Brasília.