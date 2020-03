Cresol possui soluções de crédito para empresários

A Cresol entende que, por meio da cooperação, é possível superar este momento e, sabendo da preocupação que as empresas têm em honrar com seus compromissos, disponibiliza linhas de crédito com alongamento de prazos para pagamento e facilita as condições para contratação.

Os produtos disponíveis pela Cresol compreendem:

Prorrogação de contratos: carência de até 180 dias para operação adimplentes;

Refinanciamento: repactuação das operações adimplentes, com carência de até 180 dias;

Capital de Giro Emergencial: crédito com carência de até 180 dias e prazo estendido para pagamento;

Linha BNDES GIRO: crédito facilitado para empresas com faturamento de até R$ 300 milhões, com taxa fixa e carência de até 24 meses.

“Estamos à sua disposição nos canais digitais e no contato online com nossos gerentes para ajudar a sua empresa a superar este momento”, informa a Cresol.

