Crea investiga queda de ferros sobre clínica

O Crea-PR (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná) enviou um fiscal até a obra de um edifício na Rua Londrina, Centro de Cascavel, onde, na manhã de ontem (6), escoras de ferro despencaram do 22º andar e caíram sobre uma clínica que funciona ao lado da construção.

Uma delas quebrou o vidro de uma das janelas e caiu na sala onde uma funcionária trabalhava.

Por conta do susto e de pequenos ferimentos na orelha, causados pelos estilhaços, ela foi encaminhada para atendimento hospitalar.

O fiscal do Crea-PR Christian Kanabushi Massago esteve no local levantando informações sobre diversos itens relacionados à segurança da obra e registrou imagens da construção e do prédio atingido. Um relatório baseado nessas informações será elaborado e enviado à Câmara especializada de Engenharia Civil, que fará análise do relatório julgando se houve falha técnica. Se houver, ou tendo ocorrido descumprimento de normas, os profissionais responsáveis serão punidos.

O que diz a empresa

A construtora Wust & Casarotto, responsável pela obra, informou que, assim que soube do incidente, enviou uma engenheira até o local e se dispôs a ajudar e a reparar todos os danos caudados pelos objetos.