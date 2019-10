Crack: Vereadores devem levar o caso à CGU

Além do veiculo, servidores do programa estavam no local - Foto: Divulgação

A presença do micro-ônibus do Programa Federal “Crack é Possível Vencer” em um evento no Autódromo de Cascavel no último fim de semana levantou questionamentos e uma série de críticas. Em imagens que circulam nas redes sociais, o veículo aparece em um churrasco, latinhas de cerveja sobre a mesa. Servidores do programa aparecem nas imagens, inclusive o diretor do Departamento de Políticas Públicas sobre Drogas.

O vereador Fernando Hallberg (PDT) apresentou as imagens na sessão de ontem na Câmara e classificou a situação como caso de improbidade administrativa, quando bens públicos são usados para outros fins que não o de propósito e para fins particulares.

Os vereadores que compõem a Comissão de Saúde também vão apurar as denúncias sobre o uso irregular do micro-ônibus do programa.

Um requerimento foi elaborado por Hallberg questionando a Secretaria de Política Sobre Drogas e Proteção à Comunidade – a quem pertence o veículo – sobre o uso do micro-ônibus.

Após a resposta da Secretaria, os vereadores devem acionar a CGU (Controladoria-Geral da União), já que se trata de verba federal.

O que diz a prefeitura

Em nota, a prefeitura informou que o prefeito Leonaldo Paranhos determinou à Secretaria de Política Sobre Drogas e Proteção à Comunidade que apresente o cronograma diário de trabalho micro-ônibus do Programa “Crack é Possível Vencer” e proibiu qualquer ação “extra” ao programa de educação sobre os perigos das drogas.

Paranhos disse ainda que “toda e qualquer denúncia é apurada, mesmo aquelas formuladas de forma inconsequente por quem deve explicações ao Ministério Público e à sociedade”.