Coxa amarga desfalques para desafiar a Macaca

Curitiba – Invicto há dez jogos e com a vice-liderança garantida para o início do returno da Série B, o Coritiba tem desfalques para desafiar a Ponte Preta no sábado (31), em Campinas (SP), pelo início da segunda metade do campeonato.

O técnico Umberto Louzer terá duas ausências certas para a partida: o meia Rafinha, que recebeu o terceiro cartão amarelo no empate em casa com Vitória, por 1 a 1, terça-feira (27), e o atacante Robson, que sentiu dores musculares momentos antes da partida e foi vetado pelo departamento médico.

Existe ainda a possibilidade de o treinador perder outro jogador. O meia Giovanni está na mira do Goiás e a expectativa é que a negociação seja concretizada ainda essa semana. O meia Renatinho está envolvido no negócio e pode desembarcar no Alto da Glória para reforçar o Coxa no segundo turno da Série B.

Os titulares do time alviverde voltam a treinar nesta quinta-feira e ainda realizarão uma última atividade em solo paranaense antes do embarque para Campinas, marcado para amanhã.