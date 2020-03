Covid-19: Portaria do MEC autoriza aulas a distância para cursos presenciais

O Ministério da Educação publicou as Portarias 343 e 345, que autorizam as instituições de ensino superior a adotar aulas em meios digitais, nos limites estabelecidos pela legislação em vigor, enquanto durar a situação de pandemia do novo coronavírus. A medida não é válida para as práticas profissionais de estágio e de laboratórios, que serão repostas quando a situação voltar à normalidade.

O Centro FAG já instruiu seus professores a realizarem suas aulas por meio das plataformas digitais, apresentando diversas possibilidades: Sistemas Sagres, Blackboard, Redes Sociais e Google For Education. Os docentes também têm suporte dos Departamentos NAD (Núcleo de Apoio ao Docente), CPD, TI e Nead (Núcleo de Educação a Distância).

O pró-reitor acadêmico, Afonso Cavalheiro Neto, gravou na sexta-feira (20) um comunicado sobre os procedimentos: “Nossa equipe pedagógica está comprometida com o desafio de manter as atividades para minimizar os impactos da crise. Os professores já estão utilizando os ambientes digitais para desenvolvimento das aulas e orientação de estudos. Estamos trabalhando para que você, de forma segura e protegida, possa dar continuidade aos seus estudos. Juntos vamos passar por esse momento difícil”, informa.

Professora do curso de Jornalismo, Tatiana Bilhar conta que a primeira experiência foi positiva. A transmissão da aula foi ao vivo pelo Facebook, com muita interação. “Além da live, deixamos materiais de apoio e atividades para eles fazerem no Classroom, que é a sala de aula virtual do Google for Education. É uma maneira de nós, professores, nos atualizarmos e nos desafiarmos para fazer o uso dessas plataformas para o processo de aprendizagem”.

Acadêmica do 7º período de Farmácia, Isadora Cabrera também considera a medida válida e diz que está conseguindo assimilar o conteúdo das aulas on-line. “Os professores estão totalmente à disposição para sanar as dúvidas desde o momento do acesso ao aplicativo até o conteúdo em si. Diante do cenário que estamos vivendo, acredito ser a melhor forma de dar continuidade. É necessário que o acadêmico acompanhe as atividades passadas e o professor esteja presente, como está ocorrendo”, enfatiza.