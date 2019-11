Corregedoria investiga corrupção da PRE nas rodovias

A corregedoria da Polícia Militar cumpriu nessa quinta-feira (21), 32 mandados judiciais contra policiais rodoviários do Estado do Paraná. Os mandados foram cumpridos em Maringá e outras seis cidades da região noroeste. Foram 11 mandados de prisão preventiva e 21 de busca e apreensão. As buscas foram realizadas em Sarandi, Paranavaí, Engenheiro Beltrão, Peabiru, Maringá, Campo Mourão e Iretama.

A investigação começou em outubro do ano passado e apura atos de corrupção durante fiscalização de policiais rodoviários estaduais a usuários da PR-317, uma das principais rodovias do Paraná. Os presos foram levados para Curitiba. A investigação corre sob segredo da Justiça e a Corregedoria.

Fonte: Tribuna Hoje News de Umuarama