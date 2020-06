Corpo de mulher é encontrado enterrado na Estrada Moema em Umuarama

A Polícia Civil de Umuarama investiga um assassinato, seguido de ocultação de cadáver que provavelmente tenha acontecido em algum município da região que circunda Umuarama. O corpo de uma mulher foi localizado na tarde de quinta-feira (19), enterrado numa propriedade rural situada na Estrada Moema.

De acordo com o delegado chefe da 7ª SDP (Subdivisão Policial) de Umuarama, Osnildo Carneiro Lemes, um morador das imediações encontrou a cova e acionou imediatamente a polícia.

Peritos do Instituo de Criminalística de Umuarama também foram acionados e compareceram ao local para um levantamento inicial.

O delegado informou ainda que por enquanto, não foram encontrados registros de queixas de desaparecimento de mulher com características parecidas nos últimos meses em Umuarama e por isso acredita que possa ser de alguma vítima moradora em outra cidade, mas não descartou qualquer possibilidade.

O que foi visualizado pelos policiais no local é que se trata de um corpo do sexo feminino, sendo de idade entre 25 e 30 anos, com tatuagens do “olho de hórus” e de uma coroa com o texto “queen” no antebraço esquerdo, uma rosa na panturrilha direita, uma pomba com o texto “fé”, na canela esquerda e a escritura dos nomes “Ana Beatriz” no antebraço direito e “Vitória” no ombro direito. Ainda foi encontrado tatuado no flanco direito do corpo o texto “Nunca foi sorte, Sempre foi Deus”.

O delegado ressaltou que foi encontrada uma perfuração, provavelmente causada por disparo de arma de fogo na barriga e afundamento do crânio.

Depois de localizado, o corpo foi encaminhado ao IML de Umuarama, onde foi necropsiado.