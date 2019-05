Coritiba recebe Cuiabá na reestreia de Rafinha

Curitiba – Vindo de derrota para o CRB e sem vencer há três jogos, o Coritiba recebe o Cuiabá no atípico horário das 11h deste sábado, no Couto Pereira, pela 5ª rodada da Série B.

Em busca de reencontrar o caminho das vitórias e subir na tabela, para evitar uma crise que se aproxima, o Coxa conta com a reestreia do meia-atacante Rafinha, maior contratação para a temporada e novo motivo para o torcedor lotar as arquibancadas.

“Tenho certeza que no fim do ano estaremos voltando para a Série A, que é o lugar de onde este clube não deve sair. É um clube gigante, de torcida, não pode estar na série B, então tenho certeza da volta à Série A. Que este seja um ano pra gente voltar a conquistar objetivos ainda maiores”, disse Rafinha em clima de reestreia.

O técnico Umberto Louzer seguiu a mesma linha na última coletiva de imprensa: “Temos a obrigação de fazer um bom jogo, buscar um bom resultado e não perder essa chama do Alto da Glória”.

Rafinha, hoje com 35 anos, chegou ao Coritiba pela primeira vez em 2010 e participou da campanha do acesso à primeira divisão. No total, ele disputou 176 jogos pelo Coxa e marcou 41 gols. Antes do retorno ao Alto da Glória, estava no Cruzeiro, onde foi importante em duas conquistas da Copa do Brasil, mas recentemente perdeu espaço e ocupava a reserva.