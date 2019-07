Corinthians supera o CSA-AL pela 10ª rodada da série A do Brasileirão

Com resultado, o Alvinegro pula para a oitava posição na tabela, agora com 15 pontos. Já o Azulão, por outro lado, permanece na zona de rebaixamento, em 19º, com seis pontos.

O Corinthians teve 66% de posse de bola, 13 finalizações e seis chances reais de gol, mas não conseguiu furar a defesa do CSA-AL no primeiro tempo. Uma das oportunidades que chegou mais perto foi aos 41 minutos, quando Ralf chutou de fora da área, a bola desviou em Rafinha e bateu na trave.

O segundo tempo foi marcado por verdadeira pressão corintiana. Depois de tentar alçar diversas bolas na área da equipe alagoana, Vagner Love recebeu passe de Boseli, girou e soltou uma bomba no ângulo, aos 32 minutos, sem chances para o goleiro Jordi. Foi o gol que deu a quarta vitória ao Timão nesta edição do Campeonato Brasileiro.