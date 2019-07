Copa América: Brasil X Peru: quem leva o título de 2019?

Rio de Janeiro – De azarão a surpresa da Copa América, o Peru desbancou favoritos para chegar à decisão de domingo contra o Brasil, no Maracanã, às 17h (Brasília). A seleção comandada pelo técnico argentino Ricardo Gareca tem mostrado uma evolução surpreendente nos últimos anos e conta com uma das gerações mais talentosas da sua história.

De saco de pancadas do continente ao lado de Bolívia e Venezuela, o Peru virou “time emergente”. Nos últimos dez anos, a equipe subiu 35 posições no ranking da Fifa e ocupa hoje o 21º lugar. Ano passado o time foi à Copa do Mundo da Rússia após 36 anos de ausência.

Favoritismo

Negar que a seleção brasileira seja a favorita na final da Copa América (em casa) virou mantra da equipe de Tite na Granja Comary. Marquinhos e Casemiro, entrevistados nessa sexta-feira antes do treinamento, repetiram o discurso já feito por Alex Sandro e Éverton Cebolinha.

Apesar de ter vencido o Peru por 5 a 0 na fase de grupos, o Brasil repete bordões e não se cansa de elogiar a equipe comandada por Gareca.

O principal expoente dessa geração peruana é Paolo Guerrero, que atua no Brasil desde 2012, passou por Corinthians e Flamengo e agora defende o Internacional. O atacante é o maior artilheiro da Copa América em atividade com 13 gols.

O Brasil, que levantou a taça nas outras quatro vezes em que foi anfitrião da Copa América e não grita campeão desde 2012, tenta seu nono título. Já o Peru não disputa uma final desde a conquista do segundo título (1975) e luta agora pelo tri.

Título renderá R$ 28,9 milhões

Se o Brasil bater o Peru, neste domingo, e conquistar o título da Copa América, a CBF vai embolsar US$ 7,5 milhões (R$ 28,9 milhões). Esse é o valor que a Conmebol pagará ao campeão do torneio.

Se o Brasil ficar em segundo, o prêmio será de US$ 5 milhões (R$ 19,2 milhões).

A esse montante ainda se somam mais US$ 4 milhões (R$ 15,4 milhões), pagos independentemente do desempenho da seleção brasileira na competição.

Campeão US$ 7,5 milhões (R$ 28,9 milhões)

Vice US$ 5 milhões (R$ 19,2 milhões)

3º lugar US$ 4 milhões (R$ 15,4 milhões)

4º lugar US$ 3 milhões (R$ 11,5 milhões)

5º lugar US$ 2 milhões (R$ 7,7 milhões)

6º lugar US$ 2 milhões (R$ 7,7 milhões)

7º lugar US$ 2 milhões (R$ 7,7 milhões)

8º lugar US$ 2 milhões (R$ 7,7 milhões)

Argentina X Chile: briga pelo 3º

São Paulo – Os finalistas das últimas duas edições da Copa América voltam a se enfrentar neste ano, mas agora para decidir o terceiro lugar. Argentina e Chile jogam neste sábado (6), às 16h (Brasília), na Arena Corinthians, em São Paulo.

Muitos até acreditavam que haveria ter a terceira decisão seguida entre as duas seleções. Além do fato de contar com jogadores de muito talento como Messi, Dybala, Aguero e Di Maria, a Argentina pode dizer que caiu de pé na eliminação para o Brasil. Nossos hermanos fizeram uma boa apresentação, a melhor de todo o torneio continental.

Por conta do segundo cartão amarelo, Lautaro Martinez não vai jogar e dará lugar para Dybala. Assim como Acunã.

Os argentinos têm um retrospecto bem positivo. Em 88 jogos, foram 59 vitórias, seis derrotas e 23 empates.

Ao contrário do rival, o Chile não “entrou em campo” na Arena do Grêmio contra o Peru. A La Roja demonstrou apatia, beirando até mesmo a soberba, achando que poderia resolver o jogo a hora que quisesse. Faltaram vibração e seriedade do time do treinador Reinaldo Rueda.

E, se faltou ânimo na semifinal, imagina em um duelo que vale o terceiro lugar. Eles não ganham dos argentinos durante os 90 minutos há sete jogos. Vidal já disse que “não há muita vontade de jogar pelo terceiro lugar”.

Encerramento com Anitta

Pouco antes de os jogadores de Brasil e Peru entrarem no gramado do Maracanã para a final da Copa América, ocorre a cerimônia de encerramento, de dez minutos. Anitta fará um dueto com o porto-riquenho Pedro Capó, famoso nos países de língua espanhola. A festa terá 400 pessoas no palco, começará às 16h35, e a ideia é que logo que acabe as duas seleções finalistas entrem no gramado. “Será uma espécie de link da festa com os times entrando”, disse Thiago Jannuzzi, gerente de competições do COL (Comitê Organizador Local).