Contratação de crédito no atual plano safra avançou 8%

A contratação total de crédito no Plano Safra 2018/19 e para a agricultura familiar no chamado Pronaf alcançou R$ 129 bilhões no período de julho de 2018 a março de 2019, alta de 8% ante igual período da temporada anterior, informou nesta semana o Ministério da Agricultura.

Segundo a pasta, R$ 110 bilhões correspondem ao financiamento rural para o setor empresarial (Plano Safra), avanço de 6% em relação a 2017/18, enquanto R$ 18,8 bilhões se referem à agricultura familiar, um aumento de 16% na comparação à safra anterior.

O secretário de Política Agrícola do ministério, Eduardo Sampaio Marques, disse em nota que “a demanda por recursos nos programas de investimento surpreendeu com a aplicação quase integral dos recursos programados para este ano-safra.”

“O apetite por novas inversões mostra o otimismo do setor com o futuro”.

Custeio, investimentos e comercialização lideram as áreas de aporte no Plano Safra, somando R$ 105 bilhões.